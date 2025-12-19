Путин указал на сокращение случаев телефонного мошенничества в России

Меры по борьбе с телефонным мошенничеством в России сработали, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Он указал, что число таких преступлений сократилось на 7%. Глава государства добавил, что ущерб от подобного мошенничества уменьшился на 33%.

Количество преступлений подобного рода сократилось на 7% <…>, а ущерб — на 33%, — сказал Путин.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что при потере денег из-за телефонных аферистов необходимо действовать быстро и грамотно. Он перечислил ключевые действия, которые помогут защитить права граждан. Первоочередными шагами должны стать обращение в полицию и в кредитную организацию.

До этого в МВД России сообщили, что телефонные мошенники в схемах с обманом детей часто представляются работниками образовательных организаций. Там отметили, что аферисты при этом используют такие же манипуляции, как и в отношении взрослых. В частности, в разговоре с детьми у мошенников встречаются фразы «проблемы с доступом к электронному дневнику» и «необходимо зарегистрироваться в образовательном ресурсе».