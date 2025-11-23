В МВД раскрыли, кем представляются телефонные мошенники детям

Телефонные мошенники в схемах с обманом детей часто представляются работниками образовательных организаций, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. Там отметили, что аферисты при этом используют такие же манипуляции, как и в отношении взрослых.

В отношении несовершеннолетних применяются те же манипуляции, однако злоумышленники чаще маскируются под работников образовательных организаций, — сказали в пресс-центре.

В частности, добавили в ведомстве, в разговоре с детьми у мошенников встречаются фразы «проблемы с доступом к электронному дневнику» и «необходимо зарегистрироваться в образовательном ресурсе».

Ранее стало известно, что мошенники «рисуют» в личных кабинетах потерпевших инвесторов прибыль от якобы произведенных успешных сделок с криптовалютой. В МВД РФ пояснили, что таким образом они убеждают их вносить новые суммы. Кроме того, добавили в МВД, иногда аферисты могут даже перевести человеку поддельный выигрыш — незначительную сумму. Однако, как только речь заходит о больших деньгах, они обрывают всякое общение со своей жертвой.

До этого оказалось, что в России еще не фиксировались факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам. При этом мошенники активно используют тему биометрии как способ манипулирования жертвами.