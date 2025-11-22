Мошенники в России еще не использовали биометрию

Мошенники в России еще не использовали биометрию В РФ не обнаружили фактов взлома платежных сервисов при помощи биометрии

Факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам в РФ не зарегистрированы, информировали ТАСС в пресс-центре МВД России. Однако, добавили там, мошенники используют тему биометрии как способ манипулирования жертвами.

Факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам отсутствуют, но, несмотря на это, необходимо соблюдать базовые меры безопасности, — сказали в МВД.

Ранее выяснилось, что мошенники придумали новую схему обмана, в которой используют дипфейки представителей федеральных властей — россиянам обещают дополнительные выплаты, повышение заработной платы. Под видеороликом злоумышленники оставляют ссылку, которая ведет в приложение. После установки приложения с потенциальной жертвой связывается финансовый консультант. Он предлагает инвестировать средства в рамках «госконтракта».

До этого сообщалось, что злоумышленники притворяются сотрудниками управляющей компании в мессенджерах и просят жертв «подтвердить персональные данные». Мошенники просят прислать паспортные данные, СНИЛС или ссылку на профиль на портале госуслуг.