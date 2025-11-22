Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 07:17

Мошенники в России еще не использовали биометрию

В РФ не обнаружили фактов взлома платежных сервисов при помощи биометрии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам в РФ не зарегистрированы, информировали ТАСС в пресс-центре МВД России. Однако, добавили там, мошенники используют тему биометрии как способ манипулирования жертвами.

Факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам отсутствуют, но, несмотря на это, необходимо соблюдать базовые меры безопасности, — сказали в МВД.

Ранее выяснилось, что мошенники придумали новую схему обмана, в которой используют дипфейки представителей федеральных властей — россиянам обещают дополнительные выплаты, повышение заработной платы. Под видеороликом злоумышленники оставляют ссылку, которая ведет в приложение. После установки приложения с потенциальной жертвой связывается финансовый консультант. Он предлагает инвестировать средства в рамках «госконтракта».

До этого сообщалось, что злоумышленники притворяются сотрудниками управляющей компании в мессенджерах и просят жертв «подтвердить персональные данные». Мошенники просят прислать паспортные данные, СНИЛС или ссылку на профиль на портале госуслуг.

мошенники
биометрия
деньги
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из конгресса США
Украинские БПЛА атаковали сразу шесть районов Ростовской области
Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска
Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием
Лютые морозы до −40 градусов придут в некоторые регионы на выходных
Россиянам объяснили, опасны ли одноразовые стаканы для кофе
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря
Мошенники в России еще не использовали биометрию
Суд арестовал автомобиль звезды фильма «Гардемарины, вперед!»
В Европе рассказали, как прошла встреча с делегацией США
Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, почему ИИ не существует
Собачий холод до −35, снег и метели: погода в России 24–30 ноября
Росреестр внес предложение по поводу возврата квартир обманутым продавцам
Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе
«Пытается блефовать»: Трамп рассказал о стратегии Зеленского
Символика сна о кабане: важные знаки и предсказания
Электросчетчики в РФ будут автоматически передавать показания
Юрист ответил, чем грозит строительство ледяной горки во дворе
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Семья и жизнь

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.