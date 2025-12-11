Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пострадавшим от телефонных мошенников россиянам рассказали, что надо делать

Юрист Машаров: пострадавшим от мошенников надо обратиться в полицию и в банк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При потере денег из-за телефонных аферистов необходимо действовать быстро и грамотно, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Он перечислил ключевые действия, которые помогут защитить права граждан. Первоочередными шагами должны стать обращение в полицию и в кредитную организацию.

Эксперт подчеркнул, что важно незамедлительно подать заявление в правоохранительные органы и письменно уведомить банк или МФО о факте мошенничества. Особое внимание Машаров уделил ситуации, когда жертва передавала аферистам заемные средства. В этом случае следует проконтролировать, назначил ли следователь психолого-психиатрическую экспертизу, так как ее отсутствие является основанием для вмешательства прокуратуры.

В случае, если оформлялись кредиты и передавались заемные средства, то следователем достаточно часто такие экспертизы не назначаются, и чем быстрее она будет проведена, тем яснее будет картина о случившемся и не будет попыток искажения фактов, — пояснил Машаров.

Он также призвал граждан никогда не переводить деньги незнакомцам и советовал узнавать о новых схемах обмана из официальных источников — МВД, прокуратуры и ФСБ. Четкое понимание этих правил, по его мнению, является общей задачей общества и государства.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. Как отметила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, они создали фишинговый сайт, обещающий предоставить доступ к Roblox. С помощью него хакеры крадут аккаунты жертв.

