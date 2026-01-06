Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 19:58

Россиянам рассказали, как не попасть в аферу с блокировкой карт

Депутат Панеш: сотрудники банка никогда не требуют личные данные по телефону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Звонки, в которых требуют деньги или личные данные под видом банка, всегда являются мошенничеством, рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT. По его словам, при получении уведомления о блокировке карты стоит лично посетить отделение банка.

Если вам поступает звонок якобы из кредитной организации с требованием денег или данных, это стопроцентно мошенники. Настоящая процедура другая. В случае получения сообщения о блокировке карты ваши единственные правильные шаги — взять паспорт и лично поехать в отделение своего банка, — прокомментировал депутат.

Панеш отметил, что никаких платных услуг по дистанционной «разблокировке» карт не существует. Он также подробно объяснил, как действуют мошенники: сначала они получают паспортные данные человека, затем звонят в банк, представляясь владельцем карты, и блокируют ее. После этого они связываются с держателем карты и предлагают за деньги «решить проблему».

Ранее сообщалось, что аферисты представляются банковскими работниками и убеждают людей скачивать вредоносные программы под видом обновления приложений. Злоумышленники рассылают файлы с названиями известных банков, содержащие вредоносный код. После установки таких файлов мошенники получают доступ к данным телефона под видом проверки бонусов или кешбэка.

мошенники
банки
карты
обман
