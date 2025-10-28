Задержание готовившего покушение на сотрудника МВД попало на видео

Появились кадры, как Федеральная служба безопасности задержала 19-летнего жителя Симферополя по подозрению в подготовке убийства высокопоставленного сотрудника МВД, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Согласно информации Центра общественных связей ФСБ, молодой человек действовал по указанию кураторов из украинских спецслужб, установивших с ним контакт через мессенджер.

Для осуществления преступного замысла подозреваемый арендовал квартиру напротив места проживания потенциальной жертвы. Он организовал слежку с использованием видеокамеры для установления личного транспортного средства сотрудника полиции.

На кадрах задержания запечатлен момент, как сотрудники ФСБ нашли у подозреваемого взрывное устройство. Также в кадр попала переписка задержанного с куратором.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая бросила три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ей предъявлено обвинение в совершении террористического акта. По имеющейся информации, она могла выполнять указания мошенников.