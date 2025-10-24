Россиянка пыталась поджечь отделение полиции «коктейлем Молотова» В Петербурге арестовали женщину за бросок «коктейля Молотова» в здание полиции

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая бросила бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения, передает объединенная пресс-служба судов города. Ее обвиняют в совершении теракта.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Чистяковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) УК РФ, — говорится в сообщении.

Полицейские задержали поджигательницу непосредственно на месте преступления. 29-летняя Чистякова бросила три бутылки с «коктейлем Молотова». Одна из них воспламенилась рядом с служебным автомобилем. По предварительным данным, она могла выполнять просьбу преступников.

Сторона защиты предложила назначить обвиняемой домашний арест. Они аргументировали это тем, что необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу, а также предположили, что Чистякова могла стать жертвой мошенников.

Ранее в Барнауле был предотвращен теракт. УФСБ задержало иностранца, пытавшегося поджечь храм самодельными зажигательными устройствами. Им оказался выходец из Закавказья, сторонник запрещенной в России международной террористической организации.