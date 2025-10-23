Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:13

В Барнауле задержали иностранца за попытку поджога храма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранец попытался поджечь храм в Барнауле с помощью самодельных зажигательных устройств, сообщает РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали злоумышленника, не дав ему совершить задуманное.

При попытке совершения теракта в городе Барнауле задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о поджоге отделения банка в Колтушах Ленинградской области, совершенном пенсионером из мести. Мужчина предпринял попытку перевода денежных средств родным через банкомат, которая завершилась неудачей.

Кроме того, в Ленинградской области мужчина совершил поджог в доме в Сланцах, облив соседей растворителем. По данным источника, он заранее купил канистру жидкости, после чего ворвался в соседнюю квартиру.

До этого Главное управление МВД по Волгоградской области сообщило, что жительница Ростова-на-Дону совершила поджог двух автомобилей, будучи убежденной в своем участии в специальной операции. Согласно данным ведомства, 42-летняя гражданка до этого перевела мошенникам 2,5 млн рублей.

