В Ленинградской области пенсионер-пироман поджег отделение банка из мести В Колтушах пенсионер поджег банкомат, после того как не смог перевести деньги

Пенсионер ради мести поджег отделение банка в Колтушах Ленинградской области, передает Telegram-канал «78». Мужчина попытался перевести деньги через банкомат родственникам, но у него не получилось.

Инцидент произошел вечером в офисе банка на Верхней улице. Пенсионер разлил легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и спокойно покинул помещение. Посетителям удалось ликвидировать возгорание.

Пенсионер обвинил финансовую организацию в краже 12 тысяч рублей. У 70-летнего мужчины изъяли бутылку с горючей жидкостью, спички, сумку, а также одежду и обувь, в которых он находился во время поджога.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина поджег автомобиль своей бывшей жены. Повреждения получил Kia Sportage, припаркованный на стоянке, которым пользовалась его экс-супруга. Очевидец попытался потушить пламя, но преступник приказал ему не вмешиваться. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, а правоохранительные органы задержали подозреваемого.

До этого девушка из Бугульмы устроила пожар в собственной квартире ради просмотров в соцсетях. Сначала она подожгла кровать, а затем взяла жидкость для розжига. От дыма едва не пострадала соседка блогера.