16 сентября 2025 в 09:10

Пьяный россиянин превратил машину бывшей жены в костер

Пьяный мужчина в Санкт-Петербурге поджег машину своей бывшей жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина поджег машину своей бывшей жены, пишет Telegram-канал «112». Повреждения получил автомобиль Kia Sportage, припаркованный на стоянке. Как сообщает источник, на этой машине ездила его экс-супруга. Мужчина недавно развелся и таким способом решил отомстить.

Когда свидетель происшествия попытался помочь потушить горящий автомобиль, поджигатель приказал ему не вмешиваться. Он пояснил, что намеренно хочет сжечь машину. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.

Ранее в Кемеровской области мужчина совершил поджог имущества своего соседа из-за личной неприязни. Жертвами пожара стали около 50 кроликов и кур. Огнем были уничтожены летняя кухня, сарай и три мотоцикла. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, ликвидировали возгорание и подтвердили, что причиной стал умышленный поджог.

До этого девушка из Бугульмы устроила поджог в собственной квартире с целью получения просмотров в социальных сетях. Сначала она подожгла кровать, а затем усилила пламя с помощью средства для розжига. В результате в комнате сгорели мебель и личные вещи. Из-за сильного задымления чуть не задохнулась соседка 19-летней блогерши.

Санкт-Петербург
поджоги
супруги
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
