Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью Блогер из Татарстана устроила поджог квартиры ради просмотров в соцсетях

Девушка из Бугульмы совершила поджог в квартире ради просмотров в соцсетях, передает Telegram-канал Mash. Сначала она подпалила кровать, а затем полила пламя средством для розжига.

В результате поджога в комнате сгорели мебель и вещи. Кроме того, из-за дыма чуть не задохнулась соседка 19-летней девушки-блогера, сообщили авторы канала. Когда на место происшествия приехали спасатели и отец поджигательницы, она в слезах рассказала историю о якобы коротком замыкании от розетки с подключенным роутером.

