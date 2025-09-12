Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 17:17

Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девушка из Бугульмы совершила поджог в квартире ради просмотров в соцсетях, передает Telegram-канал Mash. Сначала она подпалила кровать, а затем полила пламя средством для розжига.

В результате поджога в комнате сгорели мебель и вещи. Кроме того, из-за дыма чуть не задохнулась соседка 19-летней девушки-блогера, сообщили авторы канала. Когда на место происшествия приехали спасатели и отец поджигательницы, она в слезах рассказала историю о якобы коротком замыкании от розетки с подключенным роутером.

Ранее стало известно, что подросток из Новосибирска предстанет перед судом за сожжение Нового Завета. По версии следствия, 17-летний школьник снял все на видео и опубликовал в Telegram-канале. Против юноши возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Также Владелец сгоревшего крокодилового зоопарка в Краснодарском крае по имени Дмитрий заявил, что его питомник подожгли. Однако всех рептилий вывезли с территории постройки еще в начале сентября. Сами рептилии находились на специальной базе, где для них были созданы все необходимые условия.

