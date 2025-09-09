Владелец сгоревшего крокодилового зоопарка озвучил свою версию происшествия

Всех рептилий вывезли с территории недавно сгоревшего в Краснодарском крае крокодилового зоопарка еще в начале сентября, заявил RT владелец учреждения Дмитрий. Вместе с этим он сказал, что считает случившееся поджогом. Сами крокодилы сейчас находятся на специальной базе, где для них созданы все необходимые условия.

Я думаю, это был поджог. Возможно, из личной неприязни. Не знаю, сам в шоке. С электрикой было все нормально. Замыкания не могло произойти, — сказал собеседник телеканала.

Ранее крупный пожар произошел в городе Ейске Краснодарского края, где полностью сгорело здание, вмещавшее дельфинарий и крокодиловую ферму. На улице Шмидта огнем было уничтожено сооружение, в котором также располагался контактный зоопарк.

Изначально утверждалось, что все рептилии «Крокодилового каньона» погибли при пожаре. Следствие рассматривало две основные версии произошедшего: скачок напряжения и умышленный поджог.

Однако позже поступила информация, что несколько крокодилов все же удалось спасти. Животные, как утверждалось, находятся в тяжелом состоянии, на месте работают ветеринары. Очевидцы отмечают, что выживание рептилий стало «настоящим чудом», учитывая полное уничтожение здания огнем.