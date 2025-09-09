Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 06:38

Здание дельфинария и крокодиловой фермы вспыхнуло под Краснодаром

SHOT: огонь охватил здание дельфинария и крокодиловой фермы в Ейске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в городе Ейске Краснодарского края, где полностью охвачено огнем здание, вмещающее дельфинарий и крокодиловую ферму. По данным Telegram-канала SHOT, на улице Шмидта пламенем поглощено сооружение, в котором также располагался контактный зоопарк.

Огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта, в котором помимо дельфинария расположен «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк», — указано в сообщении.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Они устанавливают причину возгорания и оценивающие масштабы происшествия.

Ейский дельфинарий, открытый в 2007 году, являлся домом для черноморских дельфинов-афалин, дальневосточной белухи, северного морского льва и южноафриканских морских котиков. Судьба животных остается неизвестной. Специалисты проводят работы по локализации и тушению пожара.

Ранее задымление было зафиксировано в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в центре Москвы. Люди эвакуировались из подвального помещения здания. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, задымление было ликвидировано.

