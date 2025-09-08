Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:55

Охвчаченную огнем квартиру в Коммунарке сняли на видео

Пожар произошел в квартире к ЖК «Испанские кварталы» в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в районе Коммунарка на западе Москвы, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости», опубликовав соответствующее видео. На кадрах видно, что пламя охватило квартиру на седьмом этаже.

По данным источника, люди, оказавшиеся в охваченной огнем квартире, выбивают стекла и просят о помощи. На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее задымление было зафиксировано в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в центре Москвы. Люди эвакуировались из подвального помещения здания. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, задымление было ликвидировано.

До этого у метро «Павелецкая» в Москве произошел пожар в кабельном колодце, из-за чего движение трамваев маршрутов № 3, 38 и 39 на Дубининской улице было нарушено. На месте работали сотрудники МЧС для ликвидации последствий возгорания.

Тем временем в Нижнем Новгороде загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семеро были доставлены в больницу, еще трое отказались от госпитализации.

