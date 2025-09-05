Трамваи встали в центре Москвы из-за пожара У метро «Павелецкая» встали трамваи из-за пожара в колодце с кабелем

У метро «Павелецкая» в центре Москвы трамваи остановили движение из-за пожара в колодце с кабелем, сообщил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС. В то же время дептранс столицы сообщил в своем Telegram-канале, что на Дубининской улице задерживаются трамваи № 3, 38 и 39.

На Дубининской улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 3, 38 и 39, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети опубликовали видео пожара на территории делового центра «Москва-Сити». На кадрах можно увидеть черный дым, который поднимался от высоток. Его было видно из других районов столицы. Очевидцы утверждают, что огонь распространился по строительной площадке.

До этого в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семеро были доставлены в больницу, еще трое отказались от госпитализации.