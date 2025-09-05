Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»

Жители Москвы делятся видео пожара на территории делового центра «Москва-Сити». На кадрах можно увидеть черный дым, который поднимается от высоток. Его можно увидеть из других районов столицы.

Очевидцы утверждают, что огонь распространился по строительной площадке. По их словам, пожарных расчетов МЧС России на месте пока нет. Официальной информации о происшествии также пока нет. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке рядом с «Москва-Сити» затруднено.

Ранее в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семеро были доставлены в больницу, еще трое отказались от госпитализации. Пожар распространился на 900 квадратных метров и затронул 13 квартир. На месте работали более сотни спасателей и несколько десятков единиц техники.