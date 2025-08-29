Двоих человек госпитализировали после пожара в квартире в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга госпитализировали 48-летнего мужчину и 49-летнюю женщину после пожара в квартире, пишет «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу городских спасателей. ЧП случилось в жилом доме на Малой Балканской улице.

Возгорание началось в одной из комнат квартиры и распространилось на площади около 10 квадратных метров. Огонь также затронул балкон. Прибывшие на место пожарные в составе 15 человек ликвидировали пожар менее чем за полчаса, задействовав три спецмашины.

Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В ходе происшествия эвакуация жильцов дома не потребовалась. Причины возгорания на данный момент устанавливают.

Ранее огонь охватил жилой многоэтажный дом в Нижнем Новгороде. В результате пострадали десять человек, включая одного несовершеннолетнего. Шестеро взрослых и один ребенок были госпитализированы. Кроме того, при пожаре погибла женщина 1958 года рождения.