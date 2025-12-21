Новый год-2026
Огонь охватил сразу несколько квартир и унес жизни двух человек

В Саратовской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном доме на несколько квартир в городе Балашове Саратовской области, сообщили в управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, в результате погибли два человека — мужчина и женщина. В настоящее время специалисты устанавливают их личности, передает РИА Новости.

В Балашове на пожаре погибли два человека. Сообщение о загорании на улице Горной поступило сегодня в 11:12 (10:12 мск. — NEWS.ru). Горела квартира в одноэтажном деревянном доме на несколько квартир. В огне погибли мужчина и женщина. Личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

По подсчетам спасателей, огонь охватил площадь в 33 квадратных метра. Для его тушения потребовались усилия двух пожарных расчетов. Причина возгорания выясняется.

Ранее в центре Южно-Сахалинска в строящемся доме на улице Рождественской произошел взрыв жидкотопливного нагревательного прибора, это привело к пожару на 12-м этаже. Возгорание началось внутри шахты лифта, где в ходе работ использовалась тепловая пушка. Огонь быстро перекинулся на отделочные материалы.

