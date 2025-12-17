Пожарные спасли ребенка из пылающего частного дома под Великим Новгородом

В Холме Новгородской области пожарные спасли ребенка из пылающего частного дома, пишет «МК в Великом Новгороде» со ссылкой на МЧС России. Специалисты передали его прибывшим на место медикам.

Пламя уничтожило все, что находилось в доме, однако само строение удалось сохранить. Пожарные также потушили соседние дома, расположенные в 20 метрах от возгорания.

Происшествие обошлось без погибших. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Ранее в Москве пожарные спасли пенсионерку и ее дочь из горящей квартиры в девятиэтажном доме. Происшествие случилось на улице Лавочкина в районе Ховрино.

До этого в Хабаровском крае пожарные спасли собаку, надышавшуюся дымом во время пожара в жилом доме. Чрезвычайная ситуация произошла в селе Новотроицком. Возгорание в двухэтажном здании распространилось на деревянные конструкции потолка и стен.