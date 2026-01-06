Пожар в Подольске унес жизни трех человек РЕН ТВ: три человека погибли из-за возгорания в квартире многоэтажки в Подольске

В результате пожара в многоквартирном доме в подмосковном Подольске погибли три человека. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого здания, со ссылкой на информированный источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме по улице Московской. По предварительной информации, причиной трагедии стало загорание личных вещей внутри квартиры. В результате пожара погибли две женщины и один мужчина, их смерть была констатирована на месте.

Сразу после обнаружения возгорания была организована эвакуация жильцов из подъезда, где произошел пожар. Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

