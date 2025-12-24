Венгрия, Словакия и Чехия отказались от участия в плане Евросоюза по выделению Украине €90 млрд, сообщил глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале. По его мнению, это отражает мнение не только граждан этих стран, но и многих европейцев.

Отказавшись участвовать в выделении Украине $90 млрд из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев, — сказано в публикации.

Пушков также отметил растущие настроения в пользу выхода из ЕС в некоторых странах. В пример он привел Польшу, где около 25% опрошенных выступают за подобный шаг.

Ранее Пушков заявил, что Европа говорит о демократии и «миролюбивом характере НАТО», устраивая при этом бомбардировки Югославии, вторжения в Ливию и Ирак, пытаясь организовать в Грузии цветную революцию. Так он ответил главе евродипломатии Кае Каллас, которая недоумевала из-за доверия стран к России.

До этого глава комиссии Совета Федерации сообщил: самонадеянность, агрессивная глупость и отказ воспринимать реальность являются тремя китами, на которых строится политика действующих европейских руководителей в отношении России. Так он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что прошедший саммит Евросоюза «был военным советом».