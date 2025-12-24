Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:57

Одна из стран СНГ будет пускать россиян только по загранпаспорту

С 2026 года россияне смогут въехать в Киргизию только по загранпаспорту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне с 2026 года смогут въехать на территорию Киргизии только по заграничному паспорту, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. В настоящее время в страну пускают и по внутреннему документу РФ.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев заявил, что европейская страна может ограничить въезд россиянам с загранпаспортами старого образца, которые рассчитаны на пять лет. Он отметил, что на данный момент таких ограничений нет, но высока вероятность их введения.

До этого в МИД России сообщали, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации.

В свою очередь дизайнер Артемий Лебедев резко осудил ужесточение визовых правил для россиян со стороны европейских стран. В частности, блогера возмутило, что Италия выдала ему визу всего на 12 дней, несмотря на многолетнюю историю получения долгосрочных «шенгенов».

Киргизия
Россия
паспорта
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
В Петербурге открыли новую трамвайную линию
«Популярность пройдет»: в пекарне «Машенька» поднимут цены
Синоптик Тишковец: снег накрыл 99% территории России
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.