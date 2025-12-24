Одна из стран СНГ будет пускать россиян только по загранпаспорту

Россияне с 2026 года смогут въехать на территорию Киргизии только по заграничному паспорту, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. В настоящее время в страну пускают и по внутреннему документу РФ.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев заявил, что европейская страна может ограничить въезд россиянам с загранпаспортами старого образца, которые рассчитаны на пять лет. Он отметил, что на данный момент таких ограничений нет, но высока вероятность их введения.

До этого в МИД России сообщали, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации.

В свою очередь дизайнер Артемий Лебедев резко осудил ужесточение визовых правил для россиян со стороны европейских стран. В частности, блогера возмутило, что Италия выдала ему визу всего на 12 дней, несмотря на многолетнюю историю получения долгосрочных «шенгенов».