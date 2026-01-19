Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:22

Задержан зарезавший юношу на автобусной остановке в Электростали

Подозреваемого в убийстве 18-летнего юноши в Электростали задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В подмосковной Электростали задержали 19-летнего молодого человека по уголовному делу об убийстве юноши, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. По предварительной информации, подозреваемый ударил ножом погибшего в туловище и шею несколько раз.

В Электростали задержан подозреваемый в убийстве молодого человека. <…> Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

Юношу убили на остановке, куда молодые люди вышли из автобуса во время конфликта. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Причины спора пока неизвестны.

Ранее в Дмитрове Московской области в доме после пожара нашли тела двоих мужчин. По предварительной версии, их убили. На телах погибших зафиксировали многочисленные ножевые ранения. Одному из них было 45 лет, а второму — 50 лет.

В Пермском крае до этого суд вынес приговор группе молодых людей за групповое изнасилование 16-летней школьницы. Одного из участников преступления признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, тогда как двое несовершеннолетних соучастников получили сроки от восьми до 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо сексуальных преступлений, их также осудили за грабеж.

