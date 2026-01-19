Задержан зарезавший юношу на автобусной остановке в Электростали Подозреваемого в убийстве 18-летнего юноши в Электростали задержали

В подмосковной Электростали задержали 19-летнего молодого человека по уголовному делу об убийстве юноши, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. По предварительной информации, подозреваемый ударил ножом погибшего в туловище и шею несколько раз.

В Электростали задержан подозреваемый в убийстве молодого человека. <…> Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

Юношу убили на остановке, куда молодые люди вышли из автобуса во время конфликта. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Причины спора пока неизвестны.

