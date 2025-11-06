Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:03

В Пермском крае вынесли приговор по делу об изнасиловании школьницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Пермском крае приговорил группу парней к лишению свободы за групповое изнасилование 16-летней школьницы, информирует KP.RU со ссылкой на СУ СК России по региону. По данным источника, один из молодых людей признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Остальные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Двое его соучастников, которые являлись на момент совершения преступлений несовершеннолетними, приговорены к лишению свободы на срок от восьми до восьми лет шести месяцев, — говорится в сообщении.

Юноши, двоим из которых не было 18 лет, надругались над жертвой. Парни изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Местные жители утверждают, что подростки снимали происходящее на видео, но официальных данных об этом не представлено.

Соучастников также обвинили в грабеже и иных действиях сексуального характера. Преступникам вынесли приговоры в соответствии с их ролями в содеянном.

Ранее силовики задержали 19-летнего юношу, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего. Арестованный проходит по уголовному делу в соответствии с ч. 3 ст. 134 УК РФ.

Россия
регионы
Пермский край
СК РФ
изнасилования
девушки
приговоры
несовершеннолетние
