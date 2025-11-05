В Башкирии арестовали 19-летнего педофила

Силовики задержали 19-летнего юношу, которого обвиняют в изнасиловании подростка, сообщили UFA1.RU в Следственном комитете Башкирии. Арестованный проходит по части 3 статьи 134 УК РФ, к ней относятся действия сексуального характера с лицами, которым уже есть 12 лет, но еще не исполнилось 14.

Источник издания утверждает, что задержанный, который проживал в Москве, имеет приобретенное гражданство России. Теперь в связи с возбужденным уголовным делом он может быть лишен российского паспорта.

Ранее стало известно, что жители Молодечненского района в Минске застали свою 10-летнюю дочь на «свидании» с 25-летним мужчиной. Оказалось, что они знакомы два года, за которые обменивались интимными фото и видео. Мужчина был арестован. Следствие выяснило, что он знакомился в интернете с малолетними, изменяя свой возраст. Сначала он общался с подростками и детьми на отвлеченные темы, после чего заводил разговоры про интим.

Перед этим в Калуге был арестован педофил, который притворялся слепым и трогал несовершеннолетних девочек в общественном транспорте. Последняя жертва рассказала, что он сел рядом в автобусе и пытался ее трогать, но она сказала ему выйти и успела сфотографировать его лицо.