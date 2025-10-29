Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:51

Педофил притворялся слепым и трогал девочек в автобусе

В Калуге мужчина притворялся слепым и трогал девочек в общественном транспорте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Калуги притворялся слепым и трогал несовершеннолетних девочек в общественном транспорте, пишет Telegram-канал «Калуга Жесть». По данным источника, в понедельник, 27 октября, был инцидент с мужчиной, но жертва побоялась кому-то рассказывать. Девочка сообщила, что он сел рядом в автобусе и пытался ее трогать, после того, как она сказала ему выйти, поскольку успела сфотографировать педофила.

Удивило, что он еще говорил так спокойно, будто это адекватно: «все я ухожу, ухожу», — поделилась пострадавшая.

По словам девочки, мужчина вышел на Шопинском повороте. Случай оказался не первым в городе с этим же человеком. Авторы поста призвали быть осторожными и предупредить детей. Профильные ведомства ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Волгоградской области россиянина осудили за педофилию. 72-летнего мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера против трех девочек.

В Удмуртии суд приговорил 55-летнего жителя Ижевска к 15 годам колонии за насилие двух несовершеннолетних девочек. Установлено, что мужчина совершил преступление недалеко от своего дома.

Калуга
педофилы
дети
автобусы
