В Удмуртии 55-летнему педофилу вынесли суровый приговор

Верховный суд Удмуртии приговорил 55-летнего жителя Ижевска к 15 годам колонии за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Следователям удалось установить, что мужчина совершил преступление неподалеку от своего дома. Он удерживал детей и трогал их за интимные места.

Обвиняемый не признал свою вину и просил о полном оправдании. Суд не встал на его сторону. Помимо реального срока, ему запретили вести профессиональную деятельность, связанную с воспитанием и обучением несовершеннолетних в любых учреждениях, сроком на 14 лет.

Ранее в Рязанской области у уроженца Украины аннулировали российское гражданство за совершение преступлений сексуального характера против двух несовершеннолетних. Мужчина, получивший российский паспорт в 2014 году, также приговорен к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие установило, что с 2010 по 2022 год осужденный систематически совершал развратные действия в отношении своей малолетней падчерицы.