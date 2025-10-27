Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:21

Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Рязанской области уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение двоих детей, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. Мужчину также приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима.

Осужденный получил российское гражданство в 2014 году. Согласно материалам дела, с 2010 по 2022 год гражданин Украины развращал малолетнюю падчерицу, а с 2012 по 2014 год — несовершеннолетнюю племянницу.

После отбывания наказания мужчину депортируют. Как отметили в МВД России, в регионе продолжают аннулировать гражданства у лиц, осужденных за тяжкие преступления.

Ранее советский районный суд Новосибирска приговорил местного учителя к 13 годам 4 месяцам заключения за домогательства к несовершеннолетней ученице. Подозреваемому также назначили два года ограничения свободы после освобождения.

педофилы
дети
преступления
депортации
