В Сибири педагог-педофил отправился за решетку на 13 лет Учителя из Новосибирска осудили на 13 лет за насилие над ученицей

Советский районный суд Новосибирска приговорил местного учителя к 13 годам четырем месяцам заключения: его признали виновным в домогательствах к несовершеннолетней ученице, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Подозреваемому также назначили два года ограничения свободы после освобождения.

Приговором суда он признан виновным в совершении указанных преступлений, на основании санкции данных статей ему назначено наказание на срок 13 лет четыре месяца с ограничением свободы на срок два года, со штрафом в размере 40 тыс. рублей, — говорится в публикации.

Помимо основного наказания, суд запретил осужденному в течение 10 лет заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с работой с детьми. Дополнительно учитель признан виновным в незаконном хранении 500 граммов бездымного пластинчатого пороха.

Ранее в Кургане 38-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование троих детей своей сожительницы. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Суд также запретил обвиняемому работать с несовершеннолетними в течение 10 лет.