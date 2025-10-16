Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:41

В Кургане осудили мужчину за изнасилование троих детей сожительницы

В Кургане изнасиловавшего трех детей мужчину приговорили к 18 годам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Кургане 38-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование троих детей сожительницы, сообщает управление СК РФ по региону. Кроме лишения свободы, осужденный в течение 10 лет не сможет занимать должности, связанные с работой с детьми.

По версии следствия, преступления против половой неприкосновенности были совершены под влиянием алкоголя. Мужчину задержали сразу после того, как о случившемся стало известно. Во время расследования он находился под стражей.

Ранее в Кемеровском округе местный житель получил 16 лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней. Преступление произошло во время прогулки у карьера «Голубая лагуна», когда обвиняемый увел жертву в лес. Подсудимый отрицал вину. Суд вынес обвинительный приговор и ограничил его свободу после освобождения.

До этого в казахстанском Таразе возбудили уголовное дело после заявления местной жительницы об изнасиловании ее 22-летним сыном. Полиция подтвердила задержание подозреваемого и начало досудебного расследования по статье об изнасиловании. Подробности дела не разглашаются.

педофилы
Курган
дети
изнасилования
