Греция выдаст России бизнесмена, задолжавшего сотрудникам десятки миллионов

Греция по запросу Генпрокуратуры экстрадирует в Россию бизнесмена Владимира Демихова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили в ведомстве. По версии следствия, вместо погашения долга по зарплатам перед работниками он вывел со счета компании свыше 49,5 млн рублей.

Греция экстрадирует руководителя фирмы, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Вместо того чтобы погасить перед работниками задолженность по зарплате, Владимир Демихов в целях личного обогащения вывел со счета фирмы свыше 49,5 млн рублей, — рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что обвиняемый будет доставлен на территорию России в сопровождении конвоя транзитом через Турцию для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадируют в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова. По данным ведомства, фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.