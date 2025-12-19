Новый год-2026
19 декабря 2025 в 18:12

Греция выдаст России бизнесмена, задолжавшего сотрудникам десятки миллионов

Здание Генеральной прокуратуры РФ Здание Генеральной прокуратуры РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Греция по запросу Генпрокуратуры экстрадирует в Россию бизнесмена Владимира Демихова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили в ведомстве. По версии следствия, вместо погашения долга по зарплатам перед работниками он вывел со счета компании свыше 49,5 млн рублей.

В Генпрокуратуре отметили, что обвиняемый будет доставлен на территорию России в сопровождении конвоя транзитом через Турцию для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадируют в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова. По данным ведомства, фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.

экстрадиции
Греция
бизнесмены
зарплаты
