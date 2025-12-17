Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов

Приготовьте яркий, сытный и доступный слоеный салат «Лисичка», который поразит гостей гармонией вкусов.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная курица, кисло-соленые ноты огурцов, сливочный сыр и острая, пряная морковь создают уникальный букет. Чеснок в соусе связывает все компоненты, делая салат цельным и очень аппетитным. С этим салатом вы легко приготовите шикарный новогодний стол из простых продуктов.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать), 3 маринованных огурца (натереть на терке), 150 г твердого сыра (натереть), 200 г моркови по-корейски, 3 зубчика чеснока, 150 г майонеза. Для соуса смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком. Салат выкладывайте слоями в глубоком блюде или салатнике, промазывая каждый слой чесночным соусом. Последовательность слоев: 1-й — куриное филе, 2-й — маринованные огурцы, 3-й — тертый сыр, 4-й — морковь по-корейски (это финальный слой, его не промазывают). Слегка прижмите слои и уберите салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

