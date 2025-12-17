Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 21:31

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте яркий, сытный и доступный слоеный салат «Лисичка», который поразит гостей гармонией вкусов.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная курица, кисло-соленые ноты огурцов, сливочный сыр и острая, пряная морковь создают уникальный букет. Чеснок в соусе связывает все компоненты, делая салат цельным и очень аппетитным. С этим салатом вы легко приготовите шикарный новогодний стол из простых продуктов.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать), 3 маринованных огурца (натереть на терке), 150 г твердого сыра (натереть), 200 г моркови по-корейски, 3 зубчика чеснока, 150 г майонеза. Для соуса смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком. Салат выкладывайте слоями в глубоком блюде или салатнике, промазывая каждый слой чесночным соусом. Последовательность слоев: 1-й — куриное филе, 2-й — маринованные огурцы, 3-й — тертый сыр, 4-й — морковь по-корейски (это финальный слой, его не промазывают). Слегка прижмите слои и уберите салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Шапка Мономаха»: нежнятина из продуктов, которые всегда есть дома.

Проверено редакцией
Читайте также
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Салат оливье без жевания: идея для праздника, чтобы порадовать бабушку
Семья и жизнь
Салат оливье без жевания: идея для праздника, чтобы порадовать бабушку
Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество
Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Надоел обычный печеный картофель? Готовлю «веером» с сыром и беконом. Изысканно, сытно и каждый кусочек с начинкой
Общество
Надоел обычный печеный картофель? Готовлю «веером» с сыром и беконом. Изысканно, сытно и каждый кусочек с начинкой
Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж
Общество
Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С честью»: Медведев озвучил ожидания России от 2026 года
ПВО отразила массированную атаку ВСУ над Севастополем
В Госдуме спрогнозировали переизбыток врачей через 10 лет
«Сложно обманывать»: детали шоу «Тайный миллионер», что сказала Диброва
В США признали, что Украина оказалась на грани банкротства
В Британии признали, что гарантии для Украины невозможны без согласия РФ
Пьяный дебошир разбил посуду в кафе и познакомился с росгвардейцами
Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Париж
Подрыв на освобожденной территории ДНР привел к гибели сотрудницы МВД
Мальчик установил мировой рекорд по рыбной ловле
«Растопчет всех»: экс-жена Товстика оставила грозное послание
Вернувшийся из НХЛ вратарь сравнил жизнь в США и России
«Еле говорю»: Лещенко раскрыл правду о состоянии здоровья
Закон о тишине в Курской области и Курске: новые правила в конце 2025 года
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.