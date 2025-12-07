Салат «Шапка Мономаха» с чесночной пропиткой: нежнятина из продуктов, которые всегда есть дома

Салат «Шапка Мономаха» гарантированно привлечет внимание гостей своим вкусом за счет чесночной пропитки. А готовится эта нежнятина из продуктов, которые всегда есть дома. Разве что придется докупить орешки для украшения.

Сначала приготовьте соус: смешайте 200 г майонеза, 100 г сметаны и 2–3 зубчика чеснока. Натрите на терке 3 отварные картофелины, 200 г твердого сыра, 1 сырую морковь и 4 отварных яйца. 100 г грецких орехов измельчите в крошку. На большое блюдо выкладывайте слои: первый — картофель, смазанный соусом, второй — морковь, смазанная соусом, третий — половина ореховой крошки, четвертый — сыр. В оставшийся соус добавьте тертые яйца, перемешайте и выложите этой массой верхний слой салата, сформировав куполообразную шапку. Густо посыпьте салат оставшимися орехами и дайте пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус этого салата — невероятно богатый и насыщенный: нежная картофельная основа, пикантный чесночный соус, сладковатая морковь и ароматные орехи создают настоящую симфонию вкуса.

