Сначала он, а потом уже все остальные: изумительный салат «Виноградная лоза» с кедровыми орешками

Сначала он, а потом уже все остальные: изумительный салат «Виноградная лоза» с кедровыми орешками

Потрясающий салат «Виноградная лоза» станет главным украшением вашего праздничного стола, поразив гостей изысканным видом и непревзойденным вкусом. Всегда сначала съедается он, а потом уже все остальные салаты.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 150 г твердого сыра, 3 отварных яйца, 2 зубчика чеснока, 50 г кедровых орехов, 150--200 г майонеза и виноград для украшения. Курицу разберите на волокна, яйца и сыр натрите на крупной терке, добавьте выдавленный чеснок и кедровые орешки. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Выложите салат на блюдо овальной горкой, создав форму виноградной лозы. Плотно, полностью покрывая поверхность, разложите разрезанные пополам виноградины, создавая иллюзию грозди.

Вкус этого салата — невероятная гармония: нежная и сытная основа из курицы и сыра с пикантной ноткой чеснока, кремовый майонез, а затем взрыв сочной сладости винограда и ароматных хрустящих орешков. Это настоящий шедевр, который легко приготовить, но его вкус и вид останутся в памяти надолго.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Искушение» с гранатом и яблоком: свежий и одновременно сытный — простой рецепт.