Готовлю вместо ужина салат с копченой курицей: ингредиенты простые, а наесться можно до отвала

Приготовьте сытный и очень вкусный салат с копченой курицей, который станет беспроигрышным вариантом для любого повода. Часто готовлю его вместо ужина. Ингредиенты простые, а наесться можно до отвала!

Вкус получается сбалансированным и очень сытным: нежная картошка, ароматная курица, сочный огурец, яйца и сладкая кукуруза создают идеальную комбинацию, которую объединяет майонез.

Вам понадобится: 2 отварные картофелины (очистить и натереть на терке), 300 г копченой куриной грудки (нарезать мелкими кубиками), 1 свежий огурец (нарезать мелкими кубиками), 3 отварных яйца (натереть на терке), 1 банка консервированной кукурузы, майонез, соль по вкусу. Картофель и яйца необходимо натереть на терке, курицу и огурец мелко нарезать. Салат собираем слоями в салатнике. Каждый слой, кроме последнего, слегка смазываем майонезом и немного подсаливаем. Первый слой: тертый картофель, второй — копченая курица, третий — свежий огурец, четвертый — тертые яйца. Пятый, завершающий слой: консервированная кукуруза, которую можно не смазывать. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа для пропитки.

