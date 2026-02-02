Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 08:24

«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ

Медведев назвал политику Великобритании в отношении России оголтелой русофобией

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Политика, которую Великобритания проводит в отношении России, — это «оголтелая примитивная русофобия» для поддержания электорального рейтинга, заявил в беседе с ТАСС зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, курс Лондона не меняется, что печально.

То, что делает нынешнее руководство Британии, — это какая-то оголтелая, примитивная русофобия для поддержания собственного электорального рейтинга. <...> В конечном счете, это дестабилизирует ситуацию, — подчеркнул политик.

Ранее Медведев выразил мнение, что распад НАТО в связи с выходом США и возврат Евросоюза к покупке российских нефти и газа были бы полезны для всей планеты. Он уточнил, что это один из самых невероятных прогнозов на 2026 год, который он может дать.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобританию корректнее именовать просто Британией. По его словам, это единственная страна в мире, называющая себя великой. Дипломат привел в пример Ливийскую Джамахирию, которая официально называлась Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. Теперь этого государства не существует, добавил глава российского МИД.

