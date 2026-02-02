Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 08:18

«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год

Медведев: распад НАТО и возврат ЕС к покупке газа из РФ будут полезны для всех

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Распад НАТО и возврат Евросоюза к покупке российских нефти и газа были бы полезны для всей планеты, заявил в беседе с ТАСС зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это один из самых невероятных прогнозов на 2026 год, который он может дать.

Что может интересного произойти? <...> Например, ЕС извинится перед РФ и попросит продавать снова газ и нефть. Ну или Североатлантический альянс распадется в связи с выходом США. И то и другое было бы полезно для нашей планеты, — подчеркнул политик.

Ранее зампред СБ РФ выразил мнение, что власть в ЕС захвачена «шайкой безумцев» — неадекватными и неспособными политиками. Медведев уточнил, что эта «банда полоумных» в Брюсселе, стремясь навредить Москве, причиняет ущерб самим европейским государствам.

До этого Медведев заявил, что судьба президента Украины Владимира Зеленского предрешена. Он подчеркнул, что не намерен подробно обсуждать будущее главы государства, ограничившись цитатой «Аннушка уже пролила масло» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

