«Шайка безумцев»: Медведев поставил «диагноз» европейским лидерам

Власть в Европейском союзе захвачена «шайкой безумцев» — неадекватными и неспособными политиками, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, эта «банда полоумных» в Брюсселе, стремясь навредить России, причиняет ущерб самим европейским государствам и представляет собой прямую противоположность тем ответственным силам, с которыми Москва ранее стремилась сотрудничать.

Вообще, у меня такое ощущение, что власть в Европе захватила банда полоумных, которая стоит во главе Европейского союза. <…> Это какая-то шайка безумцев, абсолютно неадекватных и некомпетентных, включая тех, кто отвечает за международные дела, либо тех, кто вредит собственным странам, которые их туда поставили, — отметил Медведев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа на протяжении всей истории и в настоящее время стремится расколоть отношения между Москвой и Вашингтоном. По его словам, европейцы усматривают в политике американского президента Дональда Трампа уклон в пользу России в ущерб их собственным интересам, тогда как обвинить РФ в подобных действиях нельзя.

Кроме того, Медведев отметил, что кажущаяся хаотичность в действиях Трампа на самом деле отражает продуманный и грамотный политический курс. По его мнению, несмотря на эмоциональную составляющую, метод управления американского лидера является «оригинальным, но в чем-то он вполне эффективен».