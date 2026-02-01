«Очевидно»: Медведев нашел объяснение хаотичности Трампа

Видимая хаотичность действий президента США Дональда Трампа является на деле проявлением выверенной и грамотной политики, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и Wargonzo. По его мнению, несмотря на эмоциональность, стиль руководства американского лидера «оригинален, но в чем-то он вполне эффективен».

Он (Трамп. — NEWS.ru) человек эмоциональный, но, с другой стороны, тот самый хаос, о котором принято говорить, который создает его деятельность, это не совсем так. Очевидно, что за этим скрывается вполне осознанная и грамотная линия, — сказал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев отметил, что военная победа в специальной операции уже прослеживается по целому ряду параметров. Он отметил огромную значимость данного результата и высказал пожелание о скорейшем достижении определенных задач.

Кроме того, он высказал мнение, что уже в настоящий момент следует задумываться о периоде после окончания специальной военной операции на Украине. По его словам, ключевой задачей является недопущение повторения вооруженных противостояний.