Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Великобританию корректнее именовать просто Британией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это единственная страна в мире, называющая себя великой.

Без всяких обид, я считаю, что нужно Британию называть Британией, потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Сама себя, — отметил дипломат.

Он привел в пример Ливийскую Джамахирию, которая носила официальное название Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. При этом глава российского МИД уточнил, что этого государства больше не существует. Оно было упразднено после смерти главного идеолога и создателя Джамахирии Муаммара Каддафи в 2011 году.

Ранее Лавров выразил мнение, что многие западные политики в настоящий момент сожалеют из-за того, что в свое время не прислушались к речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Министр подчеркнул, что тогда Запад даже не отреагировал на слова российского лидера.

До этого руководитель МИД сообщил, что Москва работает над возобновлением работы в формате Россия — Индия — Китай, который до сих пор существует, хотя давно не собирался. По его словам, этот формат положил начало формированию многополярного миропорядка.