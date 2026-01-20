Лавров объяснил, о чем сейчас жалеют западные политики Лавров: многие западные политики жалеют, что не слушали Путина в Мюнхене

Многие западные политики в настоящий момент сожалеют из-за того, что в свое время не прислушались к речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в прошлом году. Министр подчеркнул, что тогда Запад даже не отреагировал на слова российского лидера в 2007 году, передает корреспондент NEWS.ru.

Запад даже не отреагировал на мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия будет вести диалог со всеми партнерами на основе принципов равноправия, а не «по понятиям», как это практикуют западные страны в своих внутренних обсуждениях. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты с любыми государствами, включая заинтересованные западные страны.

Также глава дипведомства отметил, что западным государствам не удалось отрезать Россию от мира. По его словам, реальность полностью перечеркивает утверждения недоброжелателей Москвы на Западе.