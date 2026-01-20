Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:48

Лавров объяснил, о чем сейчас жалеют западные политики

Лавров: многие западные политики жалеют, что не слушали Путина в Мюнхене

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие западные политики в настоящий момент сожалеют из-за того, что в свое время не прислушались к речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в прошлом году. Министр подчеркнул, что тогда Запад даже не отреагировал на слова российского лидера в 2007 году, передает корреспондент NEWS.ru.

Запад даже не отреагировал на мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия будет вести диалог со всеми партнерами на основе принципов равноправия, а не «по понятиям», как это практикуют западные страны в своих внутренних обсуждениях. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты с любыми государствами, включая заинтересованные западные страны.

Также глава дипведомства отметил, что западным государствам не удалось отрезать Россию от мира. По его словам, реальность полностью перечеркивает утверждения недоброжелателей Москвы на Западе.

Россия
Сергей Лавров
Владимир Путин
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт сравнил подготовку к зиме у китайских и японских машин
«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.