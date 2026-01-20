Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России Лавров: Запад не смог добиться изоляции России в мире

Западные страны не смогли изолировать Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности отечественной дипломатии в 2025 году. Он подчеркнул, что реальность полностью перечеркивает утверждения противников Москвы на Западе, передает корреспондент NEWS.ru.

Ни для кого уже секретом не является: пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней не говорили наши недоброжелатели, — сказал Лавров.

В качестве ключевого события прошлого года, подтверждающего это, министр отметил мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, собравшие большое количество иностранных гостей. По его словам, РФ очень ценит всех тех, кто принял участие в торжествах лично, либо посредством делегации.

Ранее Лавров заявил, что предложение США ввести огромные пошлины для стран, торгующих с Россией, может вызывать лишь улыбку или гнев. Однако, по мнению главы внешнеполитического ведомства, куда важнее сосредоточиться на реальной работе с партнерами.