«Вызывают улыбку и гнев»: Лавров об угрозах США странам — партнерам России Лавров: идея США о пошлинах в 500% для партнеров России вызывает улыбку и гнев

Предложение США ввести огромные пошлины для стран, торгующих с Россией, может вызывать лишь улыбку или гнев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. Однако, по его мнению, важнее сосредоточиться на реальной работе с партнерами. Трансляция мероприятия велась на сайте МИД.

Так глава ведомства прокомментировал инициативу американского сенатора Линдси Грэма о введении 500% пошлин. Лавров отметил, что, несмотря на абсурдность подобных угроз, Россия продолжает выполнять свои договоренности.

Это может вызывать, безусловно, и улыбку, может вызывать гнев, отторжение. Но мне кажется, надо просто работать и реализовывать те договоренности, которые есть между нами и Исламской Республикой Иран, между Россией и всеми другими нашими торговыми и экономическими партнерами, — подчеркнул дипломат.

Лавров в ходе пресс-конференции также заявил, что конкурентные позиции США в мире заметно ухудшаются. По его словам, свидетельством этого является несправедливое задействование Вашингтоном санкций, в частности введение 25% пошлин для всех стран, сотрудничающих с Ираном.