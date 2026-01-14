Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:07

Лавров объяснил мотивы «нечистоплотной конкуренции» США

Лавров: использование санкций показывает ухудшение конкурентных позиций США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Конкурентные позиции США в мире заметно ухудшаются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с коллегой из Намибии, которая транслируется на сайте МИД РФ. По его словам, свидетельством этого является несправедливое задействование Вашингтоном санкций, в частности введение 25% пошлин для всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Когда США действуют методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентные позиции Соединенных Штатов последовательно ухудшаются. Но, наверное, есть какие-то более справедливые методы отстаивания своих позиций, нежели такое прямое дискриминационное задействование санкционных рычагов, — сказал Лавров.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что слова президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 25% против партнеров Ирана не имеют под собой реальных оснований. По его мнению, Вашингтону невыгодны торговые войны с ключевыми соратниками Тегерана. Прежде Трамп заявил, что данные пошлины — это радикальная мера, направленная на экономическое давление на недружественную страну.

Россия
Сергей Лавров
США
санкции
