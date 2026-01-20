Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:38

Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада

Лавров: Москва не станет разговаривать с Западом вне правового поля

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия будет вести диалог со всеми партнерами на основе принципов равноправия, а не «по понятиям», как это практикуют западные страны в своих внутренних обсуждениях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2025 года. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты с любыми государствами, включая заинтересованные западные страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы исходим из того, что если западные страны, говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать «по понятиям» — это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами <...> на основе принципов равноправия, — говорится в заявлении.

Ранее глава дипведомства отметил, что западным государствам не удалось отрезать Россию от мира. По его словам, действительность целиком опровергает тезисы западных оппонентов Москвы.

Кроме того, Лавров сообщил, что Москва нацелена на урегулирование украинского кризиса за столом переговоров. Он указал, что российская сторона постоянно проявляла готовность к согласию и открыта для политического диалога.

Сергей Лавров
Россия
Запад
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт сравнил подготовку к зиме у китайских и японских машин
«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.