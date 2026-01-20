Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада Лавров: Москва не станет разговаривать с Западом вне правового поля

Россия будет вести диалог со всеми партнерами на основе принципов равноправия, а не «по понятиям», как это практикуют западные страны в своих внутренних обсуждениях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2025 года. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты с любыми государствами, включая заинтересованные западные страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы исходим из того, что если западные страны, говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать «по понятиям» — это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами <...> на основе принципов равноправия, — говорится в заявлении.

Ранее глава дипведомства отметил, что западным государствам не удалось отрезать Россию от мира. По его словам, действительность целиком опровергает тезисы западных оппонентов Москвы.

Кроме того, Лавров сообщил, что Москва нацелена на урегулирование украинского кризиса за столом переговоров. Он указал, что российская сторона постоянно проявляла готовность к согласию и открыта для политического диалога.