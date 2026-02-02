Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 07:32

Едим и не переживаем за калории: салат, который отлично насыщает и не откладывается в боках

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат отлично насыщает и не откладывается в боках. В его основе лежат свежие овощи, богатые клетчаткой, и легкий белок в виде копченой курицы. В нем около 90 ккал на 100 граммов. Едим и не переживаем о калориях!

Для приготовления понадобится: 1 крупная морковь, 1 свежий огурец, 1 болгарский перец (красный или желтый для сладости), 150 г копченой куриной грудки без кожи, 3–4 ст. л. консервированной кукурузы. Для соуса: 3 ст. л. нежирной сметаны (10–15%), 1 ч. л. дижонской или зернистой горчицы, соль, черный перец, 1 ч. л. лимонного сока.

Морковь натрите на специальной терке для моркови по-корейски (если ее нет, натрите на крупной терке). Огурец, болгарский перец и курицу нарежьте соломкой. В отдельной мисочке смешайте все ингредиенты для соуса до однородности. В салатнице соедините все овощи, курицу и кукурузу. Залейте подготовленным соусом и перемешайте. Дайте салату настояться 5–10 минут, чтобы овощи слегка пропитались.

Ранее стало известно, как приготовить полезный для кожи салат: простейший рецепт из четырех доступных ингредиентов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
