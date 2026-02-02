Володин призвал защитить память об участниках Великой Отечественной войны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости защитить историческую память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости. Он призвал не допустить искажения истории и повторения трагедии тех лет.

Выступая с обращением к нижней палате парламента, спикер Госдумы подчеркнул, что долг нынешних поколений — сохранить и защитить память о героях и их самопожертвовании. Володин подчеркнул, что некоторые европейские государства поддерживают неонацистские силы на Украине и пытаются пересмотреть историю Победы.

Особое внимание он уделил дню перелома в Сталинградской битве, после которого советские войска перешли в наступление. Володин напомнил о масштабах и жестокости тех событий, в которых погибли более миллиона советских военнослужащих, а мирное население подверглось геноциду.

Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы защитить тех, кого сегодня нет. Защитить их подвиг. Защитить их самопожертвование ради того, чтобы сейчас мы с вами и весь мир мог планировать свое будущее, — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что настроения в рядах фашистских солдат во время блокады Сталинграда в ноябре 1942 года были антивоенными. Как говорится в рассекреченном докладе советского разведчика Павла Судоплатова, один из пленных немцев два раза пытался бежать к русским, но, опасаясь, что его могут убить свои же, возвращался.