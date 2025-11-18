Участник Сталинградской битвы поблагодарил Путина

Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров поблагодарил президента Владимира Путина за участие в церемонии закладки нового ледокола, передает пресс-служба Кремля. Ветеран заявил, что для него стало большой честью участвовать в таком торжественном событии. Путин присоединился к церемонии по видео-конференц-связи.

Ветеран также выразил благодарность главе государства от имени всех участников Сталинградского сражения за сохранение памяти о живых и погибших в годы Великой Отечественной войны. В завершение своего выступления он дал напутствие экипажу.

Пусть этот атомный ледокол «Сталинград» так же стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс. И помните — за вами Россия, — добавил Винокуров.

В ходе церемонии президент сообщил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. По словам главы государства, также необходимо развитие арктического транспортного коридора от Петербурга до Владивостока, это важно для реализации логистического потенциала страны.