Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:06

Участник Сталинградской битвы поблагодарил Путина

Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке нового атомного ледокола

Фото: kremlin.ru
Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров поблагодарил президента Владимира Путина за участие в церемонии закладки нового ледокола, передает пресс-служба Кремля. Ветеран заявил, что для него стало большой честью участвовать в таком торжественном событии. Путин присоединился к церемонии по видео-конференц-связи.

Ветеран также выразил благодарность главе государства от имени всех участников Сталинградского сражения за сохранение памяти о живых и погибших в годы Великой Отечественной войны. В завершение своего выступления он дал напутствие экипажу.

Пусть этот атомный ледокол «Сталинград» так же стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс. И помните — за вами Россия, — добавил Винокуров.

В ходе церемонии президент сообщил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. По словам главы государства, также необходимо развитие арктического транспортного коридора от Петербурга до Владивостока, это важно для реализации логистического потенциала страны.

