Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:47

Волгоград на день переименовали в Сталинград

Волгоград переименовали в Сталинград в честь 83-й годовщины контрнаступления

«Город свободен!» Красноармеец с красным знаменем на площади Павших Борцов в Сталинграде после окончания боев «Город свободен!» Красноармеец с красным знаменем на площади Павших Борцов в Сталинграде после окончания боев Фото: Георгий Зельма/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Волгоград на день переименовали в Сталинград в честь 83-летия контрнаступления Красной армии под Сталинградом, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. На въездах в населенный пункт установили таблички с новым названием.

В преддверии 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом <…> дорожные службы заменили стандартные знаки «Волгоград» на «Сталинград», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что дорожные знаки поменяли на въезде в город по трассам Сызрань — Саратов — Волгоград и Волгоград — Каменск-Шахтинский. Там добавили, что Волгоград переименовывают по случаю памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, девять раз в год.

Ранее участник Сталинградской битвы Павел Винокуров поблагодарил президента Владимира Путина за участие в церемонии закладки нового ледокола. Ветеран заявил, что для него стало большой честью участвовать в таком торжественном событии. Путин присоединился к церемонии по видео-конференц-связи. Ветеран также выразил благодарность главе государства за сохранение памяти о живых и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Россия
Волгоград
Сталинград
переименования
даты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.