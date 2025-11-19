«Город свободен!» Красноармеец с красным знаменем на площади Павших Борцов в Сталинграде после окончания боев

Волгоград на день переименовали в Сталинград Волгоград переименовали в Сталинград в честь 83-й годовщины контрнаступления

Волгоград на день переименовали в Сталинград в честь 83-летия контрнаступления Красной армии под Сталинградом, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. На въездах в населенный пункт установили таблички с новым названием.

В преддверии 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом <…> дорожные службы заменили стандартные знаки «Волгоград» на «Сталинград», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что дорожные знаки поменяли на въезде в город по трассам Сызрань — Саратов — Волгоград и Волгоград — Каменск-Шахтинский. Там добавили, что Волгоград переименовывают по случаю памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, девять раз в год.

Ранее участник Сталинградской битвы Павел Винокуров поблагодарил президента Владимира Путина за участие в церемонии закладки нового ледокола. Ветеран заявил, что для него стало большой честью участвовать в таком торжественном событии. Путин присоединился к церемонии по видео-конференц-связи. Ветеран также выразил благодарность главе государства за сохранение памяти о живых и погибших в годы Великой Отечественной войны.