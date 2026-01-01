Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 05:29

Российские военные за неделю сбили шесть БПЛА «Баба-яга»

МО РФ: группировка «Восток» уничтожила шесть БПЛА «Баба-яга» за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Операторы беспилотников подразделения беспилотных систем 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили за прошедшую неделю шесть гексакоптеров «Баба-яга» в Запорожской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Там отметили, что при этом они продемонстрировали профессионализм в борьбе с ударными беспилотными летательными аппаратами противника.

За прошедшую неделю одним из расчетов FPV-дронов 5-й отдельной гвардейской танковой бригады было обнаружено и уничтожено в воздухе шесть гексакоптеров типа «Баба-яга» ВСУ, — рассказали в военном ведомстве.

Оператор дрона с позывным Молодой полчеркнул, что руководил дроном в рамках другой боевой задачи, когда заметил пролетающий мимо гексакоптер «Баба-яга». Он «развернулся, догнал и уничтожил ее».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что Россия может освободить Одессу и Николаев, пока действующий украинский президент Владимир Зеленский тянет время и отказывается принимать мирный план американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что тактика Зеленского по затягиванию конфликта обернется большими территориальными потерями для Украины.

